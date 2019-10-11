Talasgücü Belediyespor 3 puan hesabında

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Talasgücü Belediyespor, sahasındaki ilk galibiyetini almak istiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör lig (BAL) 5.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, sahasındaki ilk galibiyetini alma hesabında. Geçen hafta Adana Pozantı Gençlik ve Spor deplasmanından 20'lık galibiyet ile dönerek 3 puan alan SarıLacivertliler grubunun güçlü takımlarından Mersin Meskispor'u ağırlayacak.

Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan, zorlu maçın hazırlıklarını en iyi şekilde yaptıklarını ifade ederek, "Kırmızı kart cezalısı 3 as futbolcumuzun bu maçta oynamayacak olması işimizi zorlaştıracak. Yine de saha ve seyirci avantajımızı iyi değerlendirerek galibiyet alacağımıza inanıyorum" dedi.

Talasgücü Belediyespor ile Mersin Meskispor arasındaki müsabaka, 13 Ekim Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak.

KAYSERİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

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