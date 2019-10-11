Kayseri S\u00fcper Amat\u00f6r K\u00fcme lideri Hac\u0131lar Erciyesspor galibiyet serisini s\u00fcrd\u00fcrmek istiyor. Kayseri Mehmet \u00d6zet S\u00fcper Amat\u00f6r K\u00fcme de oynad\u0131\u011f\u0131 3 ma\u00e7\u0131 da kazanarak liderlik koltu\u011funda oturan Hac\u0131lar Erciyesspor 4.galibiyetini almak istiyor. Hac\u0131lar Erciyesspor yar\u0131n oynayaca\u011f\u0131 Sa\u011fl\u0131kspor kar\u015f\u0131s\u0131nda 3 puan alarak zirvedeki yerini sa\u011flamla\u015ft\u0131rmak istiyor. 13 Ekim Pazar g\u00fcn\u00fc Organize Sanayi Stad\u0131nda oynanacak olan Hac\u0131lar Erciyesspor ile Kayseri Sa\u011fl\u0131kspor m\u00fcsabakas\u0131 saat 15.00 de ba\u015flayacak. Hac\u0131lar Erciyesspor antren\u00f6r\u00fc Tanju Alan Oynad\u0131\u011f\u0131m\u0131z futbolla sonuca gitmesini bilen gen\u00e7 bir kadroya sahibiz. Bu bizim i\u00e7in \u00f6nemli bir avantaj. Bu avantaj\u0131m\u0131z ile \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131m\u0131z Sa\u011fl\u0131kspor kar\u015f\u0131s\u0131nda kazanarak zirvedeki yerimizi sa\u011flamla\u015ft\u0131rmak istiyoruz dedi.