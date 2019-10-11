Kayseri U-18 Basketbol Ligi Melikgazi Belediyesi çok farklı kazandı

Kayseri U18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Melikgazi Belediyespor ile Hasketbol Gençlikspor karşı karşıya geldi. Maçın tamamını üstün oynayan Melikgazi Belediyespor, rakibi Hasketbol Gençlikspor'u 6930 mağlup etti.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Muhammed Turp, Kemal Vural
Hasketbol Gençlik: Emre Safa Albayrak * , Kaan Erdinç * , Osman Çağatay Çağlar * , Alpay Nacar * , Batuhan Karaman *
Melikgazi Belediyespor: Ensar Aslanboğa *** , Ömer Erdinç *** , Umut Albayrak *** , Utku Kaynar *** , Ali Emre Öztürk ***
Periyotlar:
1. Periyot: 291 (Melikgazi lehine)
2. Periyot: 408 (Melikgazi lehine)
3. Periyot: 5322 (Melikgazi lehine)
4. Periyot: 6930 (Melikgazi lehine)
KAYSERİ
11 Ekim 2019 Cuma
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