Kayseri U-18 Basketbol Ligi Talas Bahçelievler kendini sıkmadı

Kayseri U18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Volkan Aksoy Spor Kulübü ile karşılaşan Talas Bahçelievler parkeden mutlu ayrıldı. SarıLacivertli takım rakibini 7149 ile geçti.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Ferhat Barut, Mustafa Kahraman
Volkan Aksoy Spor Kulübü: Taha Sercan Gür * , Kaan Başbuğ * , Bezir Kraahmetoğlu * , Emre Beşdal * , Kemal Ege Öztürk *
Talas Bahçelievler: Şükrühan Beşdok *** , Umut Tütüncü *** , Deniz Beşdok *** , Yiğitcan Karaaslan *** , Bekir Saka ***
Periyotlar:
1. Periyot: 1016 (Talas lehine)
2. Periyot: 1939 (Talas lehine)
3. Periyot: 3552 (Talas lehine)
4. Periyot: 4971 (Talas lehine)
KAYSERİ
11 Ekim 2019 Cuma
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