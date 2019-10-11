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Kayseri 3. Kitap Fuarı açıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Amacımız, ...

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Sun Fuarcılık tarafından organize edilen Kayseri 3. Kitap Fuarı açıldı. Fuarın açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Amacımız, Kur’anı Kerim’deki ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku’ emrine mazhar olmaktır" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Sun Fuarcılık tarafından organize edilen Kayseri 3. Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Dünya Ticaret Merkezi'ndeki açılış törenine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ilçe belediye başkanları, yazarlar, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Saçmacı, fuara 700 bin kişinin gelmesini beklediklerini söyleyerek, "Kayseri 3. Kitap Fuarını, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirmenin mutluluğunu ve onuru yaşamaktayız. Kayseri’nin fuarcılık sektöründe gözbebeği olan, vatanına, milletine ve devletine sımsıkı bağlı olan, yüzde 100 yerli ve milli, Türkiye’de yılda 50’den fazla önemli etkinlikler düzenleyen, özünde Kayserili bir firma olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden bir kuruş dahi çıkmadan belediyenin kasasına katkı sağlayarak büyük bir organizasyona imza atıyoruz. 20 Ekim’e kadar açık kalacak olan Kitap Fuarı’nda hedefimiz 700 bin ziyaretçi, 5 milyon kitabı Kayseri ve çevre illerdeki okuyuculara buluşturmaktır. Bu arada milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bütünleştirici özelliği olan kitapların sergileneceği bu günlerde bölücü terör örgütlerine karşı seferde olan Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Şehitlerimizin de mekanları cennet olsun. Kayseri Kitap Fuarı’nı onurlandıracak olan kıymetli yazarlarımıza, emektar yayıncılarımıza, ziyaretçilerimize ve özellikle gözbebeğimiz geleceğimiz olan öğrencilerimize şimdiden teşekkür ederim. Fuarın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sun Fuarcılık Kayseri için her zaman emrinizdedir. Siz emredin, Kayseri için Türkiye’nin en büyük organizasyonlarına imza atmaya hazırız. Barış harekatımızda Mehmetçiğimize, Türk Polis Teşkilatımıza, devletimizin görevdeki her birimine sağlık ve sıhhat diliyorum" dedi.

Fuarın onur konuğu yazar Beşir Ayvazoğlu da, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fuarına onur konuğu olarak davet edilmiş olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Çocukluğumdan beri kitaplarla haşır neşir olan ve onlarca kitap yazmış bir yazar olarak kitap fuarları benim için son derece önemlidir. Ben Sivaslıyım, dolayısıyla Kayseri’nin de hemşerisi sayılırım. Kayseri’yi her zaman ikinci memleketim gibi gördüm" diye konuştu.

"Amacımız, Kur’anı Kerim’deki ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku’ emrine mazhar olmaktır" diyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Barış Pınarı Harekatına değindiği konuşmasında, "Bugün 3’üncü gününe girmiş olan Barış Pınarı Harekatını hep beraber dua ederek takip ediyoruz. Allah, ay yıldızlık Türk bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve dinimizi elimizden almasın. Elbette bu vatan kolayına elde edilmedi. Her karış toprağında şehitler var. Şehitler diyarı diye nitelendirdiğimiz zor bir coğrafyada olan bu vatanımızın, mazlum insanların sesi olan Cumhurbaşkanımızın iradesiyle insanların elinden tutmayı, onların sıkıntılarını gidermeyi adeta kendine görev addederek askerimiz şuanda göğüs göğüse çarpışmalarda bulunuyor. İnşallah en kısa zamanda başarıya ulaşır, hiçbir kardeşimizin burnu kanamadan tekrar vatanımıza dönerler. Bugün burada Kitap Fuarı vesilesiyle bir aradayız. 3’üncüsünü yapıyoruz. Her sene daha katılımı yüksek bir şekilde sizlerin huzuruna çıkmaya çalışıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kitabı çok önemseyen, bu anlamda da kütüphaneler zinciri oluşturmaya çalışan bir yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbette bu çalışmalar ile kalmayacağız. 24 saat ekütüphaneciliği de önemseyen bir yaklaşım içerisinde bu çalışmaları sürdürürken, şuandaki İl Kültür Müdürlüğümüzü projesini hazırladık, bakanlıktan gerekli onayı aldık. Müdürlüğümüzü daha uygun bir yere taşımak suretiyle orayı da merkezde olmasından kaynaklı olarak sevgili yavrularımıza en önemli kütüphanelerden birisi olarak hayata geçireceğimizin buradan müjdesini vermek istiyorum. Amacımız, Kur’anı Kerim’deki ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku’ emrine mazhar olmak, geçmişten beri bizlere öğreti olarak kitap kurdu olma yönündeki tavsiyeleri önemsemek, ‘Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, 3.’sü olma helak olursun’ öğretisinin gereğini hayata geçirmektir" ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, “Bende öncelikle Barış Pınarı Harekatında bulunan Mehmetçiklerimize, Allah’ın yanında olmalarını temenni ediyorum. Biliyorsunuz ki Türkiye hem kundaklama hem de kuşatma altındadır. Terör örgütlerinin bu niyetleriyle birlikte bir ortamdadır. Allah, Türk milletinin yanında olacaktır. Güçlü ordumuz inşallah bu kuşatmayı vura vura yaracaktır. Dünyada asker sayısının belli olmadığı tek ülke Türkiye’dir. Çünkü her Türk asker doğar. Bizim adımız Türk, soyadımız zaferdir. İnşallah gazamız mübarek olsun diyorum. Geçmişten bugüne bu organizasyonda emeği bulunan herkese de teşekkür etmeyi borç biliyorum. Bu kitap fuarı ilk olarak Kayseri’mize geldiğinde o zaman il başkanı olarak görevliydim. Yine bu fuar alanına geldim ve gezme fırsatı bulmuştum. Gerçekten Kayseri’miz için çok önemlidir. Bu anlamda bu organizasyonu ilk defa Kayseri’mize getiren geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’e teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda bugün burada emeği bulunan herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, yaptığı konuşmada, "Bugün burada kitap fuarımız var. Türkiye’nin geleceği gençlerimizle hep beraber buluşuyoruz. Kayseri’nin sanayisiyle, ticaretiyle, sportif faaliyetleriyle ve turizmiyle tanındığı bir ortamda aslında 4 tane üniversiteye sahip olan Kayseri’mizin inşallah eğitim ve okumayla alakalı da Türkiye’de ses getirmesi gerekiyor. Gerek TÜİK’in yayınladığı rakamlar, gerekse UNESCO’nun yayınladığı rakamlar bizim okumayla alakalı alışkanlıklarımızın daha geride kaldığını bize söylüyor. İletişim dünyasında artık kitap okumanın yerini dijital bir kısım yapıların alacağı söylenmiş olmasına rağmen kitabın öğreticiliğinin, hayal gücünü ve geleceğimizi şekillendirmesiyle alakalı etkisi hiçbir şekilde tartışılamaz” ifadelerini kullandı.

Önemli bir organizasyon için bir araya geldiklerini dile getiren Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bugün burada önemli bir organizasyon için bir araya geldik. Bizler bilgiye ulaşmanın, bilgi sahibi olmanın ülkemizin daha fazla üretmesi için ne kadar önemli olduğunu ok iyi biliyoruz. Bu nedenle de bu konuda biraz eksiğimiz olan okuma alışkanlığını çocuklarımıza ve gençlerimize kazandırmak için bu tür organizasyonları önemsiyoruz ve değer veriyoruz. Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından, madde bağımlılığından ve her türlü zararlı alışkanlıktan korumanın yolu çocuklarımıza güzel alışkanlıklar kazandırmaktır. İşte bunlardan bir tanesi de çocuklarımıza kitap sevgisini, kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktır" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve fuar açıldı. Protokol üyeleri daha sonra fuarı gezerek, ziyaretçiler ile sohbet etti.

KAYSERİ

11 Ekim 2019 Cuma

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