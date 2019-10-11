Eylül ayında Kayseri Havalimanı'nda 217 bin 300 yolcuya hizmet verildi

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DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Eylül ayı havalimanı istatistiklerine göre; eylül ayında Kayseri Havalimanı iç hat yolcu trafiği 181.260, dış hat yolcu trafiği 36.040, toplam yolcu trafiği ise 217.300 oldu.

2019 yılı Eylül ayında Kayseri Havalimanı’na iç hat inişkalkış yapan uçak trafiği 1.093, dış hatlar uçak trafiği 258 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1.351 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Eylül ayında Kayseri Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 2.780 ton oldu.

9 Aylık Gerçekleşmeler

Kayseri Havalimanı 2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1.754.613, uçak trafiği 11.288, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 20.414 ton olarak gerçekleşti.

KAYSERİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:14

YATSI 19:30

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