Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, "Türk askeri her zaman gereğini yapmıştır, muvaffak olacaktır" dedi.

Kayseri'de 2. Uluslararası Aşık Seyrani Kültürü Kongresi'ne katılan Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, "Ben Kazım Karabekir'in 3. kız evladıyım, 1941'de Ankara'da doğdum, 7. yaşımı bitirdiğim gün babamı kaybettim. Dolayısıyla tabii ki onun yaşamışlığı, yazdıkları, özellikle de 6 bin yetime baba oluşu ve o yetim evlatlara öğütlerim diye yazdığı kitaplar bir yerde kendi bıraktığı yetime bana da fayda etti. Onun doğrultusunda yetiştiğimi söyleyebilirim, babamın arşivindeki bütün o eserleri ve fotoğrafları gençlere aktarmaya çalışıyorum" dedi.

Timsal Karabekir, "Biz ordumuzun duacısıyız, yürekten arkasındayız Mehmetçiğimize her an dua ediyoruz, onların ayağına taş değmesin diyorum Mehmetçiğimizi çok seviyorum. Ama Türk askeri her zaman gereğini yapmıştır, muvaffak olacaktır. Allah büyük, Allah, Türk evladının her zaman arkasında çünkü; yürekler her zaman Allah'a açıktır. O askeri gerçekten Türk evladı kız olsun, erkek olsun asker doğar dolayısıyla bugün oradaki askerimin de dualarımla yürekten arkasındayım muvafık olacaklar, dualarım bu şekilde" diye konuştu.

KAYSERİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

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