Türkiye Okçuluk Kupası finalinde en iyi 32 sporcu mücadele edecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş, Türkiye Okçuluk Kupası final maçlarına ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Düzenlenen müsabaka açılışına Kayseri İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Murat Eskici, Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Sirer Aydın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen sporcular katıldı.

1113 Ekim tarihleri arasında Kayseri Kadir Has Fuar Parkı’nda gerçekleşecek olan Türkiye Okçuluk Kupası final maçlarında Türkiye genelinde en iyi 32 sporcu yarışacak. Bu yıl Kayseri’de 2.’si gerçekleşecek olan final maçlarında erkekler ve kadınlar klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde müsabakalar gerçekleşecek.

Toplamda 3 gün sürecek olan müsabakaların ilk gününde antrenman atışları, ikinci gününde makaralı yay kadınlar ve erkekler müsabakaları ve üçüncü gününde ise klasik yay kadınlar ve erkekler müsabakaları gerçekleşecek.

Müsabakaların açılışında konuşan Türkiye Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Sirer Aydın, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapacak askerlere başarılar dileyerek, müsabakaların hayırlı olmasını diledi.

KAYSERİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

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