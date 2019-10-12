YÖK Başkan Vekili Rahmi Er, Erciyes Üniversitesi’nde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Erciyes Üniversitesinde akademisyenlere yükseköğretim sisteminde yapısal gelişmeleri anlattı. YÖK Başkan Vekili Er, "Yükseköğretimde nicel büyümeyi tamamladık, bundan sonra nitel büyümeyi hedefliyoruz. Bunun içinde yükseköğretimde kaliteye daha çok önem vereceğiz” dedi.

YÖK Bursu ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alan yabancı uyruklu öğrencileri yerinde görmek ve onlarla görüşmek için Erciyes Üniversitesi’ne gelen YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Erciyes Üniversitesi’nde ilk olarak Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti.

Daha sonra kampüste YÖK Bursu ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alan yabancı uyruklu öğrencilerle buluşan Prof. Dr. Rahmi Er, sırası ile Genom ve Kök Hücre Merkezi, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ile İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezlerini gezdi. Araştırma merkezlerinde yapılan çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile araştırma merkezleri müdürlerinden bilgiler alan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Erciyes Üniversitesi Senatosunda akademisyenlerle bir araya geldi.

Burada “Yükseköğretim Sistemindeki Yapısal Gelişmeler” konulu sunumunda YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK’ün yeni uygulama ve hedefleri hakkında akademisyenleri bilgilendirdi.

Önce Türkiye’de üniversiteler ve öğrenci sayısı hakkında sayısal veriler veren YÖK Başkan Vekili Er, Türkiye’de yükseköğretim sisteminde nicel olarak büyümenin tamamlandığını ve artık bundan sonra nicel büyümenin hedeflendiğini kaydetti.

Nitel büyümenin kalite ağırlıklı olacağını belirten YÖK Başkan Vekili Er, akademisyenlere, 100/2000 YÖK Doktora Projesi, Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma, Yabancı Ülkelerle Ortak EğitimÖğretim Protokolleri, Yabancı Uyruklu Öğrencilere YÖK Bursu ve YÖK Ulusal Tez Merkezi konularında bilgiler verdi.

YÖK Başkan Vekili Er, “YÖK olarak yükseköğretimde daha çok kalite ve daha çok uluslararası işbirliklerine önem veriyoruz. Yükseköğretimde mevcut kalitenin artırılması için gayretlerimiz sürecek” diye konuştu.

KAYSERİ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

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