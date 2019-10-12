Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde motosikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Niğde karayolu üzerinde Yeşilhisar ilçesine seyir halindeki motosiklet, emniyet şeridinde park halinde bulunan 38 ABV 420 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları müdahalede motosiklette bulunan yabancı uyruklu S.E. (21) ve M.E.'nin (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:13

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.