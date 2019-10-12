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Mantarlarını aşkla üretiyorlar

İHA

Kayseri'nin Develi ilçesinde ElifÖmer Kurt çiftçi, evlendikten sonra aldıkları hibe ile kurdukları tesiste ürettikleri mantarları satarak geçimlerini sağlıyorlar.

Mantarlarını aşkla üretiyorlar

Kayseri'nin Develi ilçesinde ElifÖmer Kurt çiftçi, evlendikten sonra aldıkları hibe ile kurdukları tesiste ürettikleri mantarları satarak geçimlerini sağlıyorlar.
Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan ElifÖmer Kurt çiftçi, evlendikten sonra devletten aldıkları hibe ile mantar üretim tesisi kurdu. El ele verip büyüttükleri mantarları satarak geçimlerini sürdüren genç çift, çevresindeki insanlara da örnek oluyor.
Hikayesini anlatan Elif Kurt, "Normalde sosyal güvenlik mezunuyum ama atanamadım. Hibe başvuruları vardı, bende başvurmak istedim. Sonra hibe olarak destek aldım ve destek alınca başladım. O zaman evli değildim ve 20 yaşındaydım. Projeye başladıktan sonra eşimle tanıştım. Aynı şekilde eşimde başvurmuş ve ona da çıkmış. İkimiz beraber ortak yapıyoruz" diye konuştu.
Ömer Kurt da, "Bekarken inşaatlarda çalışıyordum. Sonra eşimle tanıştım. Eşimin mantara başvurduğunu öğrenince bende başvurdum. İkimiz tesisimizi kurduk. Ortak olarak mantar yetiştirmeye devam ediyoruz. Develi Kaymakamı Murat Duru'ya da bize verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.
Genç çifti ziyaret ederek tesislerinde incelemelerde bulunan Develi Kaymakamı Murat Duru ise, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın kırsal kalkınmayı destekleme kapsamında, genç çiftçilerimizin projeleri destekleniyor. İşte bu kapsamda 2017 yılında Elif Kurt kardeşimiz genç çiftçiler projesi kapsamında müracaat etmiş ve müracaatı kabul olmuş. Projesi de uygulamaya geçmiş. Bugün itibariyle de biz projesini tanıtıyoruz. Özellikle Elif kardeşimizin bu kadar başarılı olması bizi çok mutlu etti. Özellikle bugün geliş sebebimiz bu kardeşimizin bu emeklerini bir nevi tanıtıyoruz. İlçemize, ilimize ve burada ürettiği ürünlerinin bereketli olmasını istiyoruz. Çünkü; kardeşimizde burada geçimini sağlıyor. O yüzden bizde Elif kardeşimize böyle bir katkı sağlamak istedik İlçe Tarım Müdürümüzle beraber geldik. İlçe Tarım Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyoruz, çok büyük destekleri oldu. Bizde elimizden geldiği kadar destek verdik. Her sene sağ olsun kardeşlerim bizim yanımıza uğruyorlar, projeleri ile ilgili bilgi veriyorlar. Bizde onlara gerekli desteği sağlıyoruz. Bugünde bu projenin hayat bulması, ürün haline gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Demek ki genç çiftçilerimiz mücadele ederse bir şeyler başarılabiliyor. Buradan hem ilçemizdeki hem Kayseri'mizde ki hem ülkemizdeki genç kardeşlerimize Elif kardeşimizi örnek olarak gösteriyorum. Çünkü genç bir çiftçi olarak projesini kabul ettirdi, ürününü ortaya koydu ve geçimini de karı koca bundan sağlayacaklar. Tabi ki Tarım Bakanlığımız bütün genç çiftçilerimize destek vermekte. Bununla ilgili 2016 da tebliğ yayınladı. Bizde İlçe Kaymakamlığı olarak, İlçe Tarım Müdürlüğü olarak elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Tarım Bakanlığımızın da ülkemizinde tabi kırsal kalkınması çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

12 Ekim 2019 Cumartesi

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