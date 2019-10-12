İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

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- İstikbal Mobilya Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetiminde Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa sahasında konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Samet Aybaba, yönetiminde futbolcular antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Oyuncular sonrasında yarı saha hücum ve savunma çalışması yaptı. İzinli olan Umut Bulut, Emmanuel Adebayor antrenmanda yer almadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenman görüntüsü

Genel detay





KAYSERİ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:13

YATSI 19:29

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