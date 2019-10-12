Türkiye Kadınlar Makaralı Okçuluk birincisi Ayşe Berra Süzer oldu

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Bu yıl Kayseri'de 2.’si düzenlenen Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda, kadınlar makaralı okçuluk birincisi Eskişehir'li Ayşe Berra Süzer oldu.

1113 Ekim tarihleri arasında Kayseri Kadir Has Fuar Alanı'nda 2.'si düzenlenen Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nın ilk final etabında kadınlar makaralı okçuluk müsabakaları gerçekleşti. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği final maçında rakibi İpek Tomruk'u 4 puan geride bırakan Ayşe Berra Süzer altın madalyanın sahibi oldu. Yarışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Yeşim Bostan olurken, ikinci ise İpek Tomruk oldu. Dereceye giren yarışmacılara protokol tarafından madalya ve çekleri verildi.

Aldığı altın madalyadan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Ayşe Berra Süzer, sporun özgüveni arttırdığını ve bırakmadan mutlaka devam edilmesi gerektiğini söyledi.

KAYSERİ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

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