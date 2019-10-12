İl Sağlık Müdürlüğü’nden Erciyes Üniversitesi öğrencilerine 'Organ Bağışı' Eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü, üzerinde hassasiyetle durduğu ‘Organ Bağışı’ konusunda yürüttüğü farkındalık eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

Düzenlenen eğitimler kapsamında Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü iş birlikteliğinde Erciyes Üniversitesi öğrencilerine ‘Organ Bağışı’ konusunda farkındalık eğitimi düzenlendi. 711 Ekim tarihleri arasında düzenlenen eğitimler kapsamında, Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğrencilerine, Organ Bağışı hakkında birçok bilgi aktarıldı. Her gün farklı fakültede düzenlenen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerin sonunda, kurulan stantlar aracılığı ile organ bağışında bulunmak isteyen öğrencilerin bağışları alındı. Eğitimin açılışında konuşan, Erciyes Üniversitesi Organ Transplantasyonu Kurulunda Öğretim Üyesi olarak görev yapan Sibel Seçkin Pehlivan; “Sağlık Müdürlüğü’nün destekleri ile organ bağışı hakkında üniversitemizde okuyan arkadaşlarımızı bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak için bir organizasyon düzenledik. Herkesin organ bağışlarını bekliyoruz” dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü olarak organ bağışı konusunda farkındalığı artırmak için birçok farklı etkinlik ve eğitim düzenlediklerine vurgu yapan Kayseri Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan; “Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ile de irtibata geçerek farklı fakültelerde organ bağışı konusunda farkındalık eğitimleri düzenledik. Bu eğitimlerde, organ bağışı ile alakalı bilgileri hekim arkadaşlarımız verirken, dini konuda tereddütleri gidermek üzere müftülüğümüzün görevlendirdiği bir din görevlimiz de yer almakta. Onlar vasıtasıyla bilgilendirmede bulunarak, organın hangi şartlarda alındığını, kimlerin hangi şartlarda organlarını bağışladığını, sonrasında ne şekilde işlemler yapıldığı ve hukuki güvencelerin neler olduğu hususunda geniş bir bilgi veriyoruz. Eğitim sonrası açmış olduğumuz stantlarda ise organ bağışında bulunmak isteyenlerin bağış taleplerini kabul ediyoruz. Bize bu imkânı tanıyan başta İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere, Rektörlüğümüze, yine bu salonları bize tahsis ederek eğitim vermemizi sağlayan dekanlığımıza, katılım sağlayan öğrenci arkadaşlarımıza, desteklerini bizden esirgemeyen İl Müftülüğümüze ve kıymetli hekimlerimize teşekkür ederim” dedi.

İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen ve öğrencileri manevi konularda aydınlatan Özvatan İlçe Müftüsü Bilal Dut ise, “Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Kayseri İl Müftülüğünün beraber organize ettiği organ bağışı farkındalık eğitimi için öğrencilerimizle bir araya geldik. İnanıyorum ki toplumumuzda çok zayıf olan organ bağışı kampanyasına bir farkındalık oluşturduğumuz kanaatindeyim. Rabbimizin Maide Suresinde ifade buyurduğu ‘Bir insanı dirilten, tüm insanlığı diriltmiş gibidir. Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir’ ifadesince, bir insana organ bağışında bulunmak suretiyle tüm insanları diriltme anlamında sevap kazanacağımızı İfa etmek istiyoruz. Ben de bugün, İl Sağlık Müdürlüğümüzün yapmış olduğu organizasyon çerçevesinde organlarımı bağışlıyor ve toplumuzu bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.

Eğitime katılarak organlarını bağışlayan, Sınıf Öğretmenliği Öğrencisi Sena Ceyhun’da, organ bağışı programı kapsamında farkındalık oluşturmak için organlarını başlamaya karar verdiğini dile getirerek, herkesi organlarını bağışlamaya davet etti.

KAYSERİ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

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