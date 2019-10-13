Kayseri U-17 Futbol Ligi sona erdi Play-Off için son bileti Erkiletspor kaptı

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Kayseri U17 Futbol Ligi'nde B Grubu'nda oynanan son hafta maçları ile mücadele sona erdi. Bu sezon iki grupta oynanan maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar PlayOff oynama şansı yakaladı.

Bu sezon iki ayrı grupta 17 takımın mücadele ettiği Kayseri U17 Futbol Ligi'nde gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar PlayOff oynama hakkı kazandı. Gectiğimiz hafta sona eren A Grubu'nda Şekerspor, Talasgücü Belediyespor ve Kayserigücü ekipleri PlayOff oynamayı garantilemişti. Bu hafta sona eren B Grubu'nda ise Kocasinan Şimşekspor ile OSB Atletikspor son hafta öncisinde PlayOff biletini almıştı. Ligin son haftasında rakibi Anadolu Yıldızları'nı yenen Erkiletspor ise mutlu sona ulaşan son takım oldu. Bu grupta son haftaya üç takım iddialı girmişti. Trabzon 3861spor takımı OSB Atletikspor'a Anadolu Yıldızları ise Erkiletspor'a mağlup olunca şanslarını kaybetti. Böylece PlayOff oynayacak son takım Erkiletspor oldu. 6 Takım Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanabilmek için PlayOff'ta ter dökecek.

KAYSERİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:11

YATSI 19:27

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