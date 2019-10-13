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Kayseri U-17 Futbol Ligi sona erdi Play-Off için son bileti Erkiletspor kaptı

İHA

Kayseri U17 Futbol Ligi'nde B Grubu'nda oynanan son hafta maçları ile mücadele sona erdi. Bu sezon iki grupta oynanan maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar PlayOff oynama şansı yakaladı.

Kayseri U-17 Futbol Ligi sona erdi Play-Off için son bileti Erkiletspor kaptı

Kayseri U17 Futbol Ligi'nde B Grubu'nda oynanan son hafta maçları ile mücadele sona erdi. Bu sezon iki grupta oynanan maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar PlayOff oynama şansı yakaladı.
Bu sezon iki ayrı grupta 17 takımın mücadele ettiği Kayseri U17 Futbol Ligi'nde gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar PlayOff oynama hakkı kazandı. Gectiğimiz hafta sona eren A Grubu'nda Şekerspor, Talasgücü Belediyespor ve Kayserigücü ekipleri PlayOff oynamayı garantilemişti. Bu hafta sona eren B Grubu'nda ise Kocasinan Şimşekspor ile OSB Atletikspor son hafta öncisinde PlayOff biletini almıştı. Ligin son haftasında rakibi Anadolu Yıldızları'nı yenen Erkiletspor ise mutlu sona ulaşan son takım oldu. Bu grupta son haftaya üç takım iddialı girmişti. Trabzon 3861spor takımı OSB Atletikspor'a Anadolu Yıldızları ise Erkiletspor'a mağlup olunca şanslarını kaybetti. Böylece PlayOff oynayacak son takım Erkiletspor oldu. 6 Takım Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanabilmek için PlayOff'ta ter dökecek.

KAYSERİ

13 Ekim 2019 Pazar

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