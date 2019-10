Kayseri Süper Amatör Küme Talas Anayurtspor:1 - Kayseri Şekerspor:2

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Şekerspor ile Talas Anayurt karşılaştı. 3 puanı alan taraf Kayseri Şekerspor oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Harun Soyeşik xx, Engin Can Doğan xx

Talas Anayurtspor: Ali Cambaz x, Doğan Bilgin x, Saffet Yıldız x, Ahmet Sürmeli xx, Önal Baykal x, Kayhan Yılmaz xx, Erhan Vurdem x, Cengiz Eşme x, Emrecan Tepedaş x, Batuhan Taştan x, Süleyman Koç x (Semih Can Gül x)

Kayseri Şekerspor: Saddettin Kahraman xx, Sefa Şahin x, Furkan Ulutaş x, Yaşar Çam x, Mehmet Doğru xx, Ahmet Can Topaloğlu x, Hasan Emre Göltaş x, Mesut Can Türkaslan xx, Ramazan Aksoy x, Ziyahan Erbaşı xx, Barış Mert Düğenci xx,

Goller: Emin Can Gül Dk.75 (Talas Anayurtspor) Ramazan Aksoy Dk.10, Mesut Can Türkaslan Dk.23 (Kayseri Şekerspor)

Kırmızı Kartlar: Emrecan Tepedaş Dk.40 (Talas Anayurtspor) Ramazan Aksoy Dk.40 (Kayseri Şekerspor)

