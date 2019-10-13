Kayseri'de 8 ayrı mahallede 24 ekip ve 2 narkotik köpeği ile birlikte yapılan narkotik uygulamasında 37 adet metruk bina kontrol edilirken, 112 şahıs sorgulandı.
Edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde yapılan narkotikmetruk bina uygulaması çerçevesinde Kayseri'de Battalgazi, Karacaoğlu, Oruç Reis, Yavuzlar, Caferbey, Sakarya, Germir ve Harman Mahallesi'nde 24 ekiple uygulama yapıldı. 8 ayrı bölgede 24 ekip ve 2 narkotik köpeğiyle birlikte yapılan uygulamalarda polis ekipleri 37 adet metruk binayı kontrol etti. Polis ekipleri 112 zanlı ve 2 araç sorgusu yaparken, uygulamada uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli de yakalandı.
KAYSERİ
13 Ekim 2019 Pazar
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