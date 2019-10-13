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Kayseri Gençlerbirliği Antrenörü Murat Özdemir: “Şampiyonluk yolunda önemli adım”

İHA

Kayseri Gençlerbirliği antrenörü Murat Özdemir, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kayseri Gençlerbirliği Antrenörü Murat Özdemir: “Şampiyonluk yolunda önemli adım”

Kayseri Gençlerbirliği antrenörü Murat Özdemir, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Kayseri Süper Amatör küme maçında Kocasinan Şimşekspor’u 4 golle mağlup eden Kayseri Gençlerbirliği takımında moraller had safhada. Takım antrenörü Murat Özdemir de, oyuncularını kutladı.
Maç sonrasında açıklama yapan Murat Özdemir, “Bu dördüncü maçımız. 4’te 3 yaptık. Bu takım iyi yolda gidiyor. Hem tecrübeli hem genç bir takım oluşturduk. İlk yarı kötü bir sonuç ama oyuna giren arkadaşların tesiri ile maçı döndürdük. Bu tip maçların dönüşü takım için çok iyi. Şampiyonluk yolunda bu tip maçlar bize kazandırır. Oyuncularımın ayaklarına sağlık. Yürekli oynadılar. Maçın nasıl döndürüleceğini gösterdiler. Her bölgedeki oyuncularımızı kutluyorum. Kaleci Harun da çok iyi işler yaptı. 3 gol yemesine rağmen çok pozisyon çıkardı. Kayseri Gençlerbirliği iyi yolda. İyi şeyler yapacak” dedi.

KAYSERİ

13 Ekim 2019 Pazar

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