Viyadük bağlantı yollarında sona gelindi

Şehrin en önemli alternatif yollarından birisi olacak olan Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarındaki çalışmalarda sona gelindi. Yol çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta içinde asfaltlama çalışmalarına başlayacak.

Talas’ı Malatya Yolu’na çok daha kısa sürede ve konforlu bir şekilde bağlayacak olan Derevenk Viyadüğü tamamlanma aşamasına geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bağlantı yollarında da çalışmalar hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri viyadük bağlantı yolları için malzeme serme ve yol platformunu oluşturma çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların hızla devam ettiği viyadük bağlantı yollarında hafta içi asfaltlamaya geçilecek. Viyadük ve bağlantı yollarının Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu tamamlanmasıyla Kayseri çok önemli bir alternatif yola kavuşmuş olacak.

KAYSERİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

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