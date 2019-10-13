Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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Kayseri’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu A.S.H., İ.E. ve M.H.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Yetkililer gözaltına alınan zanlılarla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:11

YATSI 19:27

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