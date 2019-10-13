Kitap fuarına büyük ilgi Kitap fuarını Bilal Erdoğan’da ziyaret ederek kitap satın aldı

Kayseri Kitap Fuarı bu gün en kalabalık günlerinden birini yaşarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da fuarı ziyaret ederek kitap satın aldı.

Dünya Ticaret Merkezi’nde Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, hafta sonu olması nedeniyle en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Kitap fuarında okuyucuları ile buluşan 25. Dönem Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade ederek, "Fuara ailelerin çocukları ile gelmesi bizi en çok sevindiren taraf oldu. Gençlerin ve çocukların bu fuarlar sayesinde istedikleri kitaplara ulaşması, kitapları sevmesi bizi mutlu ediyor" dedi. Kemal Tekden, bir yazarak olarak okuyucularla yüz yüze konuşmanın da kendisini sevindirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da Kayseri Kitap Fuarını ziyaret edenler arasındaydı. Bilal Erdoğan’a Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşlik etti.

KAYSERİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

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