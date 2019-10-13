Okçuluk heyecanı Kayseri'de yaşandı

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Türkiye Okçuluk Kupası müsabakaları Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Fuar Alanında yapıldı. Müsabakaları Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan da izledi.

Okçulukta açık hava sezonunun kapanışı Kayseri’de yapıldı. 2019 Türkiye Okçuluk Kupası müsabakalarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Müsabakaları Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da izledi.

Üç gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Klasik Yay Erkeklerde; 1. Muhammed Abdullah Yıldırmış, 2. Ulaş Berkim Tümer, 3. Efe Gürkan Maraş, Klasik Yay Bayanlarda; 1. Ecem Anagöz, 2. Gülnaz Büşranur Çoşkun, 3. Aybüke Aktuna, Makaralı Yay Bayanlarda; 1. Ayşe Bera Süzer, 2. İpek Tomruk, 3. Yeşim Bostan, Makaralı Yay Erkeklerde ise; 1. Evren Çağıran, 2. Muhammed Yetim, 3. Demir Elmaağaçlı oldu.

Madalya alan sporcuları tebrik eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan “Genç arkadaşlarımızın önemli çıkış yapması okçuluğun geleceği adına bize ümit veriyor. 2020 olimpiyatları için de ümitliyiz. Allah’ın izniyle madalya almaya 2020 olimpiyatları ile başlayacağız. Kayseri Büyükşehir Belediyemize ev sahipliği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KAYSERİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

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