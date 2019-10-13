Afrin’de 2018’de şehit olan Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun fotoğrafının Barış Pınarı Harekatı’nda ‘şehit oldu’ diye paylaşılması şehit eşini derinden üzdü. Şehit eşi Yasemin Çobanoğlu, “O kadar insan yorum yapmış, biri de çıkıp dememiş ki ‘Taner Çobanoğlu şehit olalı 541 gün oldu, neden yeni şehit olmuş gibi göstererek eşinin duygularıyla oynuyorsunuz, yaralarına tuz basıyorsunuz’ diye. Ne çabuk unutulduk, ne çabuk unuttunuz. ‘Şehitlerim vatan için canlarını feda etti, hayallerinden vazgeçtiler, ne yapsak hakları ödenmez’ diyerek naralar atanlar şehitlerime haklarını unutarak ödediniz” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Dermeşkanlı Köyü'nde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında 19 Nisan 2018’de teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Bursalı Piyade Komando Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu (31) şehit olmuş, Şehit Çobanoğlu'nun acı haberi, Bursa ve Kayseri’deki evlerine verilmişti.

Fırat’ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı’nda ‘şehit oldu’ diye paylaşılan ama 2018 yılında şehit düşen Taner Çobanoğlu’na ait o fotoğraflar acılı ailenin bir kez daha yarasına tuz bastı.

Şehit eşi Yasemin Çobanoğlu, sosyal medya hesabından bu paylaşımları yapanlara tokat gibi cevap verdi. Şehit Eşi, şunları yazdı: “Başta şehit eşim piyade komando uzman çavuş Taner Çobanoğlu olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi saygıyla selamlıyorum. Şehadetiniz mübarek olsun. Allah’ım geride bıraktığınız ailelerinize sabırlar ihsan eylesın. Mübarek kucağında Suriyeli çocukla fotoğrafı olan o yiğit var ya benim eşim şehit Taner Çobanoğlu. 19.04.2018 tarihinde Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı harekatında şehadet şerbeti içmişti. Şuanda yürütülen Barış Pınarı harekatında yeni şehit olmuş gibi göstererek paylaşım yapan bilinçsiz insanların paylaşımını görünce üzüldüm. O kadar insan yorum yapmış, biri de çıkıp dememiş ki ‘Taner Çobanoğlu şehit olalı 541 gün oldu, neden yeni şehit olmuş gibi göstererek eşinin duygularıyla oynuyorsunuz, yaralarına tuz basıyorsunuz’ diye. Ne çabuk unutulduk, ne çabuk unuttunuz. Ya da ne kadar umurunuzda olduk. Esefle kınıyorum.”

“Naralar atanlar şehitlerime haklarını unutarak ödediniz”

Siteminin tüm topluma olduğunu ifade eden Yasemin Çobanoğlu, “Sizler paylaşır unutursunuz biz şehit aileleri son nefesimize kadar o acıyı yüreğimizde taşır, geride bıraktıkları şerefi de başımınız üstünde gezdiririz. ‘Şehit ailelerinin yanındayız’ demek lafla olmuyor. Şahsınıza değil, yorumlarım sitemim toplumun geneline. ‘Şehitlerim vatan için canlarını feda etti, hayallerinden vazgeçtiler, ne yapsak hakları ödenmez’ diyerek naralar atanlar şehitlerime haklarını unutarak ödediniz” dedi.

KAYSERİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

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