Kayserispor hazırlık maçı yaptı

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İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa maçı öncesinde U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı. Sarı Kırmızılı A takım, U19 takımını 70 yendi.

Saha: Kadir Has Tesisleri

Hakem: Yunus Kaya

Kayserispor A takım: Silviu Lung (Dk.46 Hakan Arıkan), Levent Gülen, Dja Diedje (Dk.46 Ramazan Emirhan Civelek), Benoit Poulain (Dk.46 Mert Kula), Ben Rienstra (Dk.46 Ercan), Atila Turan, Bernard Mensah (Dk.46 Emre Demir), Bilal Başacıkoğlu (Dk.46 Adryan Tavares), Ziya Alkurt (Dk.46 Aksel Aktaş), Hasan Hüseyin Acar (Dk.46 Pedro Henrique), Umut Bulut (Dk.46 Ömer Kula)

Kayserispor U19: Doğan Alemdar (Dk.46 İsmail Çipe), Ahmet Zekeriya (Dk.46 Kürşat), Sinan, Ömer, Erden (Dk46 Barış), Taner, Lokman, Süleyman (Dk.46 Furkan Polat) Kalu, Selahattin, Ümran Zambak (Dk.46 Antony)

Goller: Umut Bulut Dk.15 ve 40, Benoit Poulain Dk.20, Pedro Henrique Dk.50, Levent Gülen Dk.65 ve 80, Adryan Tavares Dk.89 (Kayserispor A takım)

KAYSERİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:11

YATSI 19:27

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