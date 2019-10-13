Yahyalı Futbol Akademisi'nden Mehmetçiğe Dua

Yerköyspor altyapı takımı Yahyalı futbol akademisi öğrencileri Barış Pınarı Harekatına katılan güvenlik güçlerimiz için hatim indirdi.

Yerköyspor altyapı öğrencileri Barış Pınarı Harekatına katılan güvenlik güçlerimiz için indirilen hatmin duası, Yahyalı kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı belediye başkanı Esat Öztürk, Yerköyspor başkanı Hacı Yusuf Şahin, Yahyalı futbol akademisi teknik direktörü Muammer Benli ve vatandaşların katılımıyla Yahyalı stadyumunda yapıldı.Duadan sonra Yahyalı ilçesinde 35 yıldır faaliyet gösteren Yerköyspor kulübü altyapısına, Yahyalı belediye başkanı Esat Öztürk; eşofman,futbol topu ve antrenman malzemesi desteği sağladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yahyalı belediye başkanı Esat Öztürk; ‘’Yahyalı Belediyesi olarak altı yıldır yaz okulları ile çocuklarımızın ufkunu açmaya çalışıyoruz.Ben öncelikle Yahyalı ilçe gençlik spor müdürümüze, çocuklarımızı çalıştıran kıymetli hocama ve Yerköyspor başkanımız Hacı Yusuf Şahin’e yürekten teşekkür ediyorum.Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak,hayatta sağlıklı kalmalarını sağlıyorlar.Bu çalışmalar sonrasında Kayserisporumuzun altyapısına biz, dört yavrumuzu vermiş olduk.Bu gösteriyor ki, altı yıldır yapmış olduğumuz yaz spor okulları meyve vermeye başladı.Bizlerde bu güzellikler karşısında belediye olarak yavrularımıza eşofman,futbol topu ve antrenman malzemesi desteği sağlıyoruz.Bugün bir güzelliğe daha imza atmış oldu gençlerimiz.Barış Pınarı Harekatı’ndaki mehmetçiğimize okumuş oldukları hatimlerin duasını yaparak amin dediler..Yahyalı’dan mehmetçiğimize bu günahsız yavrularımız ile dua ediyor ve selam gönderiyoruz.Allah yollarını açık etsin.Askerlerimiz bizler için gece gündüz demeden terör örgütü ile çarpışıyor.Bizler de kahramanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için dualar ediyoruz.’’ dedi.

Yerköy Spor altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Yerköyspor başkanı Hacı Yusuf Şahin; ‘’Öncelikle Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğimize Allah güç kuvvet versin.Belediye olarak bizlerin hep yanında olan ve çocuklarımızın spor dallarında boy göstermesini sağlayan Esat Öztürk başkanımıza teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Yapılan duanın ardından Yahyalı futbol akademisi öğrencileri askerlerimize asker selamı verdi, sevgilerini gönderdi.

KAYSERİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

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