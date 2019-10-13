Maç bitti kavga başladı Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrası kavga çıktı

Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele veren Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrasında saha içerisinde kavga çıktı.
Kayseri Argıncık Stadı'ndaki 2 numaralı sahada oynanan Yavuzspor Başakpınar Belediyespor 1. Amatör Küme maçı sonrasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Yavuzsporlu futbolcular, rakip takımdan bazı oyuncuların kendilerine küfür ettiği iddiası ile karşılık verince saha içi karıştı. İki takım oyuncuları arasındaki kavga, emniyet güçlerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.
KAYSERİ
13 Ekim 2019 Pazar
- İMSAK 05:16
- GÜNEŞ 06:38
- ÖĞLE 12:29
- İKİNDİ 15:39
- AKŞAM 18:11
- YATSI 19:27