Amatör Spor Haftası Havalı Silahlar Turnuvası

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Amatör Spor Haftası Havalı Silahlar İl Birinciliği yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Havalı Silahlar İl Birinciliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi Atıcılık Poligonu'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda sporcu katıldı.

KAYSERİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:11

YATSI 19:27

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