Görme Engelliler 10. Hafta Müsabakası Argıncık Stadı'nda Yapıldı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Görme Engelliler B1 Sesi Görenler Futbol Ligi 10. hafta karışlaşması Argıncık Stadı'nda yapıldı.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığının 20192020 sezonu faaliyet programında yer alan; B1 Sesi Görenler Futbol Ligi 10. Hafta müsabakası Argıncık Stadı'nda yapıldı. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ile Turged Görme Engelliler Spor Kulübü arasındaki karşılaşma, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin başlama vuruşu ile başladı.

Karşılaşma sporseverler tarafından ilgiyle izlendi.

KAYSERİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:11

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.