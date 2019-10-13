Dart İl Birinciliği Tamamlandı

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dart İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019 Dart İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen müsabakalara Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde toplamda 90 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucunda derece giren sporcular Antalya’da yapılacak olan Dart Türkiye Şampiyonasının 2. Ayak Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

KAYSERİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:11

YATSI 19:27

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