Melikgazi Belediyespor hazırlık maçında galip

Melikgazi Belediyespor, yeni sezon öncesi sahasında oynadığı hazırlık maçında Mersin ekibi Silifke İdman Yurduspor’u mağlup etti.

20192020 sezonunda Voleybol 2.Liginde mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. MaviBeyazlılar Atatürk Spor Salonunda oynadığı iki hazırlık maçını 2520, 2624, 2512 ve 2519 setlerle kazandı. Mersin Silifke İdman Yurdu ile yeni sezonda aynı grupta mücadele edecek olan Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

KAYSERİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:10

YATSI 19:26

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