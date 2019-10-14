Kayseri Gençlerbirliği farklı kazandı

Kadınlar 2.Lig ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği ligin 1.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Osmaniye Kadın Spor’u 80 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Kadınlar 2.Liginde 20192020 sezonu hafta sonu oynanan 1.hafta maçları ile başladı. Ligin ilk maçında deplasmanda Osmaniye Kadın Spor ile karşı karşıya gelen Kayseri Gençlerbirliği rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koydu ve doksan dakika sonunda sahadan 80 gibi net bir skorla ayrılarak ilk haftayı lider kapattı.

Osmaniye Stadında oynanan karşılaşmada Kayseri Gençlerbirliği sahaya Melike Çalışkan, İrem Barut, Narin Yakut, Merve Özdin, Dilan Aslan, Aleyna Gültekin, Şeyma Yücel (Saniye Aslano),Mine Okaytu, Rabia Koç (Emine Aysel),Elvin Kılınç ve Nazar Tanrısever il on biri ile çıktı. Kayseri Gençlerbirliği’ni galibiyete taşıyan golleri Elvin Kılınç (3), Mine Okaytu (2), İrem Barut, Aleyna Gültekin ve Saniye Aslano kaydetti. KırmızıSiyahlılar ligin 2.haftasında sahasına 1955 Batman Belediyespor’u konuk edecek.

KAYSERİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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