Kayseri 1.Amatör Küme 4.Hafta sonuçları 10 maçta 42 gol atıldı

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Kayseri Birinci Amatör Küme AB Gruplarında 4.haftada oynanan 10 karşılaşma 42 gol atıldı. Bir takım ise haftayı BAY olarak geçti.

İşte 4.haftanın sonuçları;

Kayserigücü FK 12 Akkışla Gençlikspor

Argıncıkspor 11 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

Kayseri Yavuzspor 12 Başakpınar Belediyespor

Amarat Gençlikspor 41 Yeni Esenspor

Yeşilhisar Belediyespor 32 Palasspor

Argıncık Esnafspor 24 Kayseri OSB Atletikspor

Gültepespor 32 Makfitspor

Yerköyspor 33 Esentepespor

Büyüleyenspor 04 Güneşspor

Tomarza Belediyespor 21 Kafkasspor

KAYSERİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:10

YATSI 19:26

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