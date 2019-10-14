Kayseri 1.Amatör Küme 4.Hafta sonuçları 10 maçta 42 gol atıldı

Kayseri Birinci Amatör Küme AB Gruplarında 4.haftada oynanan 10 karşılaşma 42 gol atıldı. Bir takım ise haftayı BAY olarak geçti.
İşte 4.haftanın sonuçları;
Kayserigücü FK 12 Akkışla Gençlikspor
Argıncıkspor 11 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
Kayseri Yavuzspor 12 Başakpınar Belediyespor
Amarat Gençlikspor 41 Yeni Esenspor
Yeşilhisar Belediyespor 32 Palasspor
Argıncık Esnafspor 24 Kayseri OSB Atletikspor
Gültepespor 32 Makfitspor
Yerköyspor 33 Esentepespor
Büyüleyenspor 04 Güneşspor
Tomarza Belediyespor 21 Kafkasspor
KAYSERİ
14 Ekim 2019 Pazartesi
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