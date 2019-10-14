Kayseri Süper Amatör Küme’de büyük heyecan yaşanıyor Yenilgisiz takım kalmadı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 4.hafta geride kaldı. 4.Haftada oynanan 7 karşılaşmada 30 gol atıldı. Süper Amatör Küme’de 4.hafta sonunda yer alan 14 takım arasında yenilgisiz takım kalmadı.
İşte4.haftanın sonuçları;
Kayseri Şekerspor 21 Talas Anayurtspor
Kocasinan Şimşekspor 34 Kayseri Gençlerbirliği
Kayseri Yolspor 41 Esen Makina Belsinspor
Kocasinan Ülküspor 31 Trend Gayrimenkulspor
Kayseri Demirspor 15 Develispor
Hacılar Erciyesspor 0 2 Kayseri Sağlıkspor
Özvatan Gençlikspor 03 Buğdaylıspor
KAYSERİ
14 Ekim 2019 Pazartesi
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