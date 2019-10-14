Gol düellosu Atletikspor'un

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gol düellosu Atletikspor'un

İHA

Kayseri 1. Amatör Küme maçında OSB Atletikspor, rakibi Argıncık Esnafspor'u 42 mağlup etti.

Gol düellosu Atletikspor'un

Kayseri 1. Amatör Küme maçında OSB Atletikspor, rakibi Argıncık Esnafspor'u 42 mağlup etti.
Stat: Organize Sanayi
Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Yaşar Beşağıl xx, Oğuzhan Bahçıvan xx
OSB Atletikspor: Ali Birol xx, Mustafa Yeşil xx, Muzaffer Sekmen xx, Orhan Şahin xxx, Hamza Efehan Gürpınar xx, Yusuf Aydoğdu xx, Mehmet Akif Gürkan xxx, Emre Ulu xxx, Eray Lafçı xxx, Ömer Yıldız xxx, Muhammed Yasin Bilir xxx
Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt x, Emre Öksüz x, Erkan Kızıltan x, Samet Sarıçiçek xx, Fatih Karakuş xx, EnginÜçel xx, Seyfi Atıcı x, Murat Ergin xx, Durmuş Tarım xxx, Duran Yılmaz xx, Cafer Eroğlu x (Dk. 51 Arif Can Aldemir xx)
Goller: Emre Ulu (2), Ömer Yıldız ve Furkan Batar (Kayseri OSB Atletikspor), Arif Can Aldemir, Durmuş Tarım (Argıncık Esnafspor)

KAYSERİ

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:39
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Süper Amatör Küme Develispor farklı kazandı
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Develispor farklı kazandı
Kayseri 1.Amatör Küme Gültepespor: 3 - Makfitspor: 2
YEREL HABERLER Kayseri 1.Amatör Küme Gültepespor: 3 - Makfitspor: 2
Kayseri Süper Amatör Küme Kocasinan Ülküspor: 3 - Trend Gayrimenkulspor:1 Barış Pınarı harekatı askerlerine selam gönderdiler
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Kocasinan Ülküspor: 3 - ...
Kayseri 1.Amatör Küme Kayseri Yavuzspor: 1 - Başakpınar Belediyespor: 2
YEREL HABERLER Kayseri 1.Amatör Küme Kayseri Yavuzspor: 1 - ...
Kayseri Süper Amatör Küme’de büyük heyecan yaşanıyor Yenilgisiz takım kalmadı
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme’de büyük heyecan ...
Kayseri Süper Amatör Küme Kayseri Yolspor: 4 - Esen Makina Belsinspor:1
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Kayseri Yolspor: 4 - Esen ...
Kayseri 1.Amatör Küme 4.Hafta sonuçları 10 maçta 42 gol atıldı
YEREL HABERLER Kayseri 1.Amatör Küme 4.Hafta sonuçları 10 maçta 42 ...
Spor Toto Bölgesel Lig 5.Grup Talasgücü Belediyespor: 2- Mersin B.B.Meskispor: 2
YEREL HABERLER Spor Toto Bölgesel Lig 5.Grup Talasgücü Belediyespor: ...
Kayseri Birinci Amatör Küme 4.Hafta Amarat Gençlikspor: 4- Yeni Esenspor: 1
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme 4.Hafta Amarat ...
Kayseri Gençlerbirliği farklı kazandı
YEREL HABERLER Kayseri Gençlerbirliği farklı kazandı
Amatör Spor Haftası Havalı Silahlar Turnuvası
YEREL HABERLER Amatör Spor Haftası Havalı Silahlar Turnuvası
Melikgazi Belediyespor hazırlık maçında galip
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor hazırlık maçında galip
Dart İl Birinciliği Tamamlandı
YEREL HABERLER Dart İl Birinciliği Tamamlandı
Görme Engelliler 10. Hafta Müsabakası Argıncık Stadı'nda Yapıldı
YEREL HABERLER Görme Engelliler 10. Hafta Müsabakası Argıncık ...
Amatör Spor Haftası Havalı Silahlar Turnuvası
YEREL HABERLER Amatör Spor Haftası Havalı Silahlar Turnuvası
Kayseri'deki okçuluk heyecanına Bilal Erdoğan katıldı
YEREL HABERLER Kayseri'deki okçuluk heyecanına Bilal Erdoğan katıldı
Üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Haydar öldü
YEREL HABERLER Üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Haydar öldü
Maç bitti kavga başladı Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrası kavga çıktı
YEREL HABERLER Maç bitti kavga başladı Yavuzspor ile Başakpınar ...
Yahyalı Futbol Akademisi'nden Mehmetçiğe Dua
YEREL HABERLER Yahyalı Futbol Akademisi'nden Mehmetçiğe Dua
Kayserispor hazırlık maçı yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor hazırlık maçı yaptı
Afrin şehidini yeni şehit gibi paylaşanlar şehit eşini derinden yaraladı “Ne çabuk unutulduk, ne çabuk unuttunuz”
YEREL HABERLER Afrin şehidini yeni şehit gibi paylaşanlar şehit ...
Talas'ta Antika Günleri'nin İlki Düzenlendi
YEREL HABERLER Talas'ta Antika Günleri'nin İlki Düzenlendi
Okçuluk heyecanı Kayseri'de yaşandı
YEREL HABERLER Okçuluk heyecanı Kayseri'de yaşandı
Kitap fuarına büyük ilgi Kitap fuarını Bilal Erdoğan’da ziyaret ederek kitap satın aldı
YEREL HABERLER Kitap fuarına büyük ilgi Kitap fuarını Bilal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X