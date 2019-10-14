Kayseri 1.Amatör Küme Gültepespor: 3 - Makfitspor: 2

Kayseri 1.Amatör Küme 4.hafta maçında Gültepespor rakibi Makfitspor’u 32 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Murat Özçetin xx, Onur Öztal xx, Nail Berkant Sarıkaya xx
Gültepespor: Taha Navruz xx, İsrafil Vural Bir xxx, Kubilay Babacan xx, (Alihan Soyak x dk.65), Emrah Deveci xx, Hüseyin Saltık xx, Niyazi Türkan xxx, Emre Altınkaya xx, Turgut Kıvrak xxx, Şahin Boz xxx, Ömer Mete xx, (Atakan Umar x dk.70), Ünal Narinç xxx
Makfitspor: Mehmet Polat x, Canberk Yalçın xx, Eren Keleş xx, Emrah Demir x, Kerem Bahadır Teke x, Yunus Emre Kulan x, Erkam Boyraz x, Mahmut Sami Birsengüven x, (Arif Öncü x dk.67), Mehmet Akif Kurt x, (Emir Keleş x dk.67), Resul Kahriman x, Engin Tuluk x, (Hasan Öztaş x dk.46)
Goller: Emre Altınkaya dk.1558, Ünal Narinç dk.25 (Gültepespor) Yunus Emre Kulan Dk.4, Erkam Boyraz Dk.75 (Makfitspor)
KAYSERİ
14 Ekim 2019 Pazartesi
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