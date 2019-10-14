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10 kişilik gönüllü UMKE ekibi sınıra dualarla uğurlandı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, ...

İHA

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan UMKE ekibinden 10 kişilik gönüllü personel, Barış Pınarı Harekatı'nda görevlendirilmek üzere dualarla sınır hattına uğurlandı.

10 kişilik gönüllü UMKE ekibi sınıra dualarla uğurlandı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Çalışanlarımızdan gönüllü olmak isteyen ve sınır hattında görev yapmak isteyen bir çok kişi var" "Operasyona her türlü desteği vermeye hazırız"

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan UMKE ekibinden 10 kişilik gönüllü personel, Barış Pınarı Harekatı'nda görevlendirilmek üzere dualarla sınır hattına uğurlandı.
Tamamı gönüllü personelden oluşan 10 kişilik ekip için uğurlama töreni İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde yapıldı. Törene İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli olmak üzere, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney ve yöneticiler bulundu.
"UMKE ekibimizin her bir üyesiyle tek tek görüştüm ve kendilerinin gönüllü olmalarından dolayı gurur duyuyorum" diyen İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Ali Ramazan Benli “Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla bugün 2 UMKE ekibimizi sınır hattına gönderiyoruz. Daha öncede belirtiğim gibi çalışanlarımızdan bize gönderin diye çok ciddi talepler vardı. Bakanlığımızın sınır bölgesinde yapmak istediği mobil hastaneler dolayısıyla artçı birlik olarak ekibimizi gönderiyoruz. Rabbim kazasız belasız gidip gelmelerini nasip eylesin, kazalar mübarek olsun. Afrin operasyonlarına da Kayseri olarak destek vermiştik. UMKE olarak Kayseri’de yaklaşık 240 civarı gönüllü ile güçlü bir ekibimiz var. Buradan operasyona sağlık anlamında her türlü desteği de vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.
Dr. Deniz Güney’in kısa bir brifingle ekibe görev hakkında bilgilendirme yapmasının ardından Kayseri Afetlerde Sağlık Hizmetlerinde Birim Uzmanı Ali Altun ve 11. UMKE Bölge Koordinatörü Nazif Gümüşsoy son kontrolleri gerçekleştirdiler.
Kayseri UMKE İl Sorumlusu Mehmet Artık; “Türk Silahlı kuvvetlerimizin başlatmış olduğu Barış Pınarı operasyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelinin ve yerel halkın sağlık tedbirlerini almak için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Kayseri Bölgesi olarak 10 personel ile bölgeye hareket ediyoruz. Bakanlığımızın bize vermiş olduğu görevlendirme hususunda oradaki halkın ve askeri personelimizin canlarına herhangi bir zeval gelmemesi için elimizden geleni yapacağız. Biz 10 kişi gönüllü olarak bu işi yapıyoruz. Bölgeye gönüllü olarak gidiyoruz. UMKE ekipleri gönüllü olarak bu işleri yaptığı için bu tür görevler de ben ve arkadaşlarım canı gönülden kendimizi gözetmeksizin göreve hazır olarak bekliyoruz. Bu görevi veren Sağlık Bakanlığımız ve bu görevi bize sağlayan Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Her zaman göreve hazırız” ifadelerini kaydetti.
Uğurlamada hazır bulunan Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan ise; “Arkadaşlarımızın tamamı gönüllü olarak buraya geldiler. Allah'tan dilerim ki kazasız belasız giderler, tüm askerlerimize birlikte de kazasız belasız zaferle dönerler. Görev verildiği takdirde Kayseri olarak her zaman en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız‘’ diyerek duygularını dile getirdi.
Konuşmaların ardından gönüllü UMKE personeli dualarla yola çıktı.

KAYSERİ

14 Ekim 2019 Pazartesi

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