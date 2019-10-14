Basketbol Aday Hakem Kursu’na son başvuru bugün

Kayseri’de 1517 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Basketbol Aday Hakem Kursu için başvurular bugün sona erecek. Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, ücretsiz olan kurs için basketbola ilgi duyan herkesin başvuru yapabileceğini söyledi.

Kayseride 1517 Ekim tarihleri arasında Ferdi Sporlar Merkezi’nde Basketbol Aday Hakem kursu düzenlenecek. Kursa katılacaklar için başvuru ise bugün mesai bitimi ile sona erecek. Kurs hakkında bilgi veren Kayseri Basketbol İl temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, kursun Mersin bölgesi A Klasman Hakemi Serdar Ünal tarafından verileceğini söyledi. Mehmet Ünal Sağlam,”1517 Ekim tarihleri arasında Kayseri’de Basketbol Aday Hakem Kursu açılacak. Saha hakemleri için 1330 yaş arası, masa hakemleri için ise 1750 yaş arası tüm basketbol severler katılabilir. Saha hakemleri için bazı fiziksel şartlar var. Fiziksel testlerimiz olacak. Ama masa hakemi için böyle bir şart aramıyoruz. Kursumuz ücretsiz. Dileyen herkes başvurabilir. Başvurular bugün mesai saati bitimine kadar devam edecek. Kursumuz üç gün sürecek ve 18.0021.00 saatleri arasında olacak. Ferdi sporlar merkezinde yapılacak kurs için şu ana kadar 50’nin üzerinde başvuru oldu. Kursu Mersin Bölgesi A Klasman Hakemi Serdar Ünal verecek. Kurs bitiminde yazılı bir sınav olacak. Burada başarılı olan kursiyerler aday hakem olarak bizlerle çalışmaya devam edecek” diye konuştu.

KAYSERİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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