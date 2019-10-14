Önce tokalaştılar sonra yumruklaştılar Amatör futbol maçı sonrasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu Futbol sahası savaş alanına döndü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’de oynanan amatör küme maçının bitiş düdüğü ile birlikte tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki takım oyuncuları futbol sahasını adeta savaş alanına çevirdi.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu’nda Argıncık Stadı’nda oynanan Başakpınar BelediyesporYavuzspor karşılaşması 21 Başakpınar’ın üstünlüğü ile sona erdi. Hakemlerin bitiş düdüğünü çalarak sahadan ayrılmasından sonra maç içinde birbirlerine küfür ettiği öğrenilen oyuncular arasında gerginlik büyük kavgaya dönüştü. İki takım oyuncularının karıştığı ve tekme ile yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak kolay olmadı. Güvenlik güçlerinin yerinde müdahalesi sonrasında uzun süre kavga güçlükle yatıştırılabildi.

KAYSERİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:10

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.