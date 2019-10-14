Bisikletçiler Erciyes'te kamp yaptı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bisiklet Milli Takımı, Edirne ve Kırklareli'de yapılacak olan uluslararası yarışmaların hazırlıklarını Erciyes'te yaptı.

Gözlerini Tokyo 2020 Olimpiyatlarına diken Bisiklet Milli Takımı, Erciyes’te yüksek irtifa ve kondisyon kampı yaptı. Milli Takım Sporcuları, Edirne ve Kırklareli’nde yapılacak olan Uluslararası yarışlarda 180 puan toplayıp Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türk sporcularını görmekten gurur duyacaklarını belirterek, Bisiklet Milli Takımına başarılar diledi.

KAYSERİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:10

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.