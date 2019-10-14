Yahyalı Ülkü Ocakları'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi

Yahyalı Ülkü Ocakları tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, ilçe genelinde temizlenmemiş cami kalmayacak.
Yahyalı Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet İpekçi, başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ilçe genelinde temizlenmemiş caminin kalmayacağını söyledi. İpekçi, "Etkinliğimiz kapsamında her hafta ilçe merkezi ve köylerde bulunan camilerde temizlik yapacağız" dedi.
İpekçi, bu hafta Seydili mahallesinde Kooperatif Evleri Camii'nde temizlik yatıklarını söyledi.
KAYSERİ
14 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:17
- GÜNEŞ 06:39
- ÖĞLE 12:29
- İKİNDİ 15:38
- AKŞAM 18:10
- YATSI 19:26