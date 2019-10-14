Çocukların kıyasıya satranç mücadelesi

Üç farklı yaş grubundan çocuklar, satranç turnuvasında kıyasıya mücadele etti.

Sonbahar Satranç Turnuvası Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile geleneksel hale gelen turnuvalar 3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşti.

1213 Ekim tarihlerinde saat 10:30’da başlayan turnuvada sporcular toplamda 6 tur oynadı. 3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi.

KAYSERmall Outlet Alışveriş ve Eğlence Merkezi Müdürü Serkan Gök , “Gençlerimiz için faydalı olan satranç turnuvasının her ay düzenliyoruz. Her ay düzenlediğimiz satranç turnuvasına olan ilginin giderek artması bizi mutlu ediyor. Bu ayki turnuvada da gençler hem eğlendiler, hem de çekişmeli dakikalar yaşadılar. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz” dedi.

KAYSERİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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