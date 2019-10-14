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YORUM KURALLARINI OKUDUM

3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık: Sadece bir kişiyi öldürdüm

DHA

KAYSERİ'de, Orhan Gökçek'in (32) kız kardeşinin dedikodusunu çıkardığını iddia ettiği Şahin Metiner'i öldürmek suçundan tutuklu yargılanmasına başlandı. 2 kişiyi daha öldürmekle suçlanan sanık, "Ben sadece tek bir kişiyi karnından bıçaklayıp, öldürdüm. Başka suçları ben işlemedim" dedi.

KAYSERİ'de, Orhan Gökçek'in (32) kız kardeşinin dedikodusunu çıkardığını iddia ettiği Şahin Metiner'i öldürmek suçundan tutuklu yargılanmasına başlandı. 2 kişiyi daha öldürmekle suçlanan sanık, "Ben sadece tek bir kişiyi karnından bıçaklayıp, öldürdüm. Başka suçları ben işlemedim" dedi.
Merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde oturan ve davranış bozukluğu tedavisi gören Orhan Gökçek, iddiaya göre geçen 10 Ocak'ta oğluyla arkadaşlık yapmasını istemeyen komşusu Zeliha Ü.'nün gece yarısı evine gidip, zile bastı. Paniğe kapılan kadının yardım istemesi üzerine elinde tüfekle gelen komşusu Ufuk Akhan, çıkan tartışmada Orhan Gökçek tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Gözaltına alınan Orhan Gökçek, polisteki sorgusunda 2014 yılında aynı mahallede bıçaklanarak öldürülen kahvehane sahibi Hüseyin Ekemen'i de kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Gökçek, Hüseyin Ekemen'i kendisine yan baktığı için öldürdüğü söyledi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine konulan Orhan Gökçek, 16 Şubat 2007 tarihinde Talas ilçesinde boğazından ve sırtından bıçaklanarak öldürülen Şahin Metiner'in de katil zanlısı olduğunu itiraf etti. Gökçek, Metiner'i kız kardeşi ile ilgili dedikodu çıkardığı gerekçesiyle öldürdüğünü ileri sürdü.
HAKİM KARŞISINDA
Gökçek, Metiner'i öldürdüğü iddiasıyla ilgili 'kasten adam öldürme' suçundan, Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Orhan Gökçek savunmasında, "İddianameyi okuyunca zoruma gidiyor. Şahin Metiner´i kesinlikle öldürmedim. Yüklü miktarda ilaç içtim, ben aklanmak istiyorum, gerçek katili polisler bulsun. 1,5 yıl ilaçlarımı içmedim, ifade verdiğim zaman akıl sağlığım yerinde değildi. Şahin Metiner ile hiç husumetim yoktu, babamın dayısının oğludur. Sadece bir 150 TL´lik telefon meselesi oldu, onu da halletmiştik. Rahmetli öldürüldüğünde ben evdeydim, işe gidince öğrendim. Ben kendimi dizginleyemiyorum, kendimi üsteğmen zannediyorum, halen de zannediyorum. O an da ilaçlarımı almadığım için coşuyordum, saçmalıyordum, polisler beni gaza getirdi, okumadan imzaladım. İki üç gündür iddianameyi okuyorum, zoruma gidiyor. Ben sadece tek bir kişiyi karnından bıçaklayıp öldürdüm. Başka suçları ben işlemedim" dedi.
'BOŞA ŞİKAYETÇİ OLUYORSUN YENGE'
Öldürülen Metiner'in annesi T.M. ise şikayetçi olduğunu söyledi. Bu sırada sanık Gökçek, "Boşa şikayetçi oluyorsun yenge, ben yapmadım" dedi. 3 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu´ndan gelecek olan raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Öte yandan, Gökçek'in diğer 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla ilgili soruşturmaların sürdüğü öğrenildi. 

KAYSERİ

14 Ekim 2019 Pazartesi

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