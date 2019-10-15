Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, ortak bir bildiri ile Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, ortak bir bildiri ile Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdi

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında öncelikli gündem maddesi olarak Barış Pınarı Harekâtı'nı ele aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan toplantıda AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP ve Büyük Birlik Partisi Grubu Barış Pınarı Harekâtı'na ortak bildiri ile destek verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, ortak bir bildiri ile Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında öncelikli gündem maddesi olarak Barış Pınarı Harekâtı’nı ele aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan toplantıda AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP ve Büyük Birlik Partisi Grubu Barış Pınarı Harekâtı’na ortak bildiri ile destek verdi.
Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Memduh Büyükkılıç yönetiminde toplandı. Toplantıda Barış Pınarı Harekâtı için hazırlanan bildiri meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Nuri Kuş tarafından okunan bildiride şu ifadelere yer verildi: “Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekâtı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekât ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekâtı’nda ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz.”

“EV VE İŞYERLERİMİZE BAYRAĞIMIZI ASALIM”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca kent merkezi ve tüm ilçelerimizde evlerin ve iş yerlerinin Ay Yıldızlı Bayrağımızla donatılmasını istedi. Ortak bildiri için meclis üyelerine teşekkür eden ve alkışlayan Başkan Büyükkılıç, “Vatan, millet, bayrak söz konusu olduğu zaman gerisi teferruattır. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

KAYSERİ

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emmanuel Adebayor takıma katıldı
YEREL HABERLER Emmanuel Adebayor takıma katıldı
Kungfucu katil zanlısı: “Coşuyordum saçmalıyordum, polisler beni gaza getirdi”
YEREL HABERLER Kungfucu katil zanlısı: “Coşuyordum saçmalıyordum, ...
Tır sürünün arasına daldı, 18 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Tır sürünün arasına daldı, 18 hayvan telef oldu
3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık: Sadece bir kişiyi öldürdüm
YEREL HABERLER 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık: Sadece bir ...
Yazar Nurdan Damla:”Batı klasiklerini ezbere bilip, Hazreti Hatice’nin unutulmasıdır sancımız”
YEREL HABERLER Yazar Nurdan Damla:”Batı klasiklerini ezbere bilip, ...
Cinayete kurban giden şahıs son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden şahıs son yolculuğuna uğurlandı
Çocukların kıyasıya satranç mücadelesi
YEREL HABERLER Çocukların kıyasıya satranç mücadelesi
Emniyet Müdürü'ne 'Hayırlı Olsun Ziyareti
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü'ne 'Hayırlı Olsun Ziyareti
Talas Belediye Başkanı Yalçın, "Alnımız ak, yüreğimiz pak"
YEREL HABERLER Talas Belediye Başkanı Yalçın, "Alnımız ak, yüreğimiz ...
Melikgazi Geri Dönüşüm Tesisleri Eğitim Merkezi Gibi
YEREL HABERLER Melikgazi Geri Dönüşüm Tesisleri Eğitim Merkezi Gibi
Mehmetçiğe Destek Çığ Gibi Büyüyor
YEREL HABERLER Mehmetçiğe Destek Çığ Gibi Büyüyor
Kayseri'de 8 milyon yıllık yeni fosiller bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de 8 milyon yıllık yeni fosiller bulundu
Caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklama
YEREL HABERLER Caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklama
Erciyes’in naimleri Romanya’ya giyiyor
YEREL HABERLER Erciyes’in naimleri Romanya’ya giyiyor
Başkan Cabbar Çalışmaları Yerinde İnceledi
YEREL HABERLER Başkan Cabbar Çalışmaları Yerinde İnceledi
Kayseri'de, 21 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de, 21 kaçak göçmen ve 1 organizatör ...
Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Yahyalı Ülkü Ocakları'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi
YEREL HABERLER Yahyalı Ülkü Ocakları'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi
Kayserili muhtarlardan ‘Barış Pınarı Harekatı’ na destek Muhtar Mehmet Karakaya: ”Gerekirse muhtarlar olarak biz de cepheye koşarız”
YEREL HABERLER Kayserili muhtarlardan ‘Barış Pınarı Harekatı’ na ...
Bisikletçiler Erciyes'te kamp yaptı
YEREL HABERLER Bisikletçiler Erciyes'te kamp yaptı
Kübra Siyahdemir, sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Kübra Siyahdemir, sağlık kontrolünden geçti
Başakpınar Belediyespor Kulübü “Yavuzspor ve amatör camiadan özür diliyoruz”
YEREL HABERLER Başakpınar Belediyespor Kulübü “Yavuzspor ve amatör ...
Kazım Karabekir mahallesinde 39 blokta 1986 dairenin inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Kazım Karabekir mahallesinde 39 blokta 1986 dairenin ...
Minik basketbolcular, çizgi film karakterleri ile maç yaptı Calliou ve Peppee’nin savunması galibiyet için yetmedi
YEREL HABERLER Minik basketbolcular, çizgi film karakterleri ile maç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X