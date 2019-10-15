Talaslılar’dan ‘Evine, işyerine bayrak as’ kampanyası

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçtiğimiz hafta Fırat’ın doğusuna başlatılan ‘Barış Pınarı Harekâtı’ tüm hızıyla devam ederken Talas Belediyesi de harekâta destek amacıyla ilçede bulunan ev ve işyerlerine Türk Bayrağı dağıttı.

‘Evine, işyerine bayrak as’ kampanyasına katılmak isteyen esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtan Talas Belediyesi’nin bu yaklaşımı büyük takdir gördü.

Belediye ekiplerince Talas’ın ana arterlerinde dağıtılan bayraklar, iş yeri sahipleri tarafından dükkânların girişine asılırken vatandaşlar da evlerinin balkonlarına ve pencerelerine bayrak asarak Barış Pınarı Harekâtı’na desteklerini ortaya koydu.

Barış Pınarı Harekâtına sağladığı destekten ve bayrak dağıtımından dolayı Talas Belediyesi’yle gurur duyduklarını dile getiren Talas esnafı, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

KAYSERİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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