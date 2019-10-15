Erman Deveci hattrick yaptı

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Kayseri Gençlerbirliği kaptanı Erman Deveci, bir maçta 3 gol atarak takımına 3 puanı kazandırdı.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Gençlerbirliği'nin kaptanı Erman Deveci, son oynadıkları Kocasinan Şimşekspor maçının yıldızı oldu. Müsabakanın ilk yarısını 30 geride tamamlamalarına rağmen ikinci yarıda attıkları 4 golle 3 puanı alan Gençlerbirliği takımının kaptanı Erman Deveci, 3 gole imza koydu. Bir golü de ofsayt gerekçesi ile sayılmayan Erman, haftaya damga vurdu.

Tecrübeli futbolcu maç sonrasında, "Biz burada ağabeylik, kaptanlık yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluğa oynuyoruz. İnşallah şampiyon olacağız" dedi.

KAYSERİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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