Gültepespor Antrenörü Ahmet Duman: "Hedefimiz şampiyon olmak"

Kayseri 1.Amatör Küme takımlarından Gültepespor'da antrenör Ahmet Duman, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Makfitspor karşısında elde ettikleri 3 gollü galibiyet sonrasında oyuncularını kutlayan Gültepespor antrenörü Ahmet Duman “Bir hafta boyunca bu maça iyi hazırlandık. Sporcularım canla başla mücadele ettiler. Güzel futbol oynadık. Net gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Bazı fırsatları değerlendirdik ve öne geçtik. Oyuncularım, hakem bitiş düdüğünü çalana kadar oyun disiplininden kopmadılar. Oyuncularımın hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını düşünüyorum. Rakibimizi de kutluyorum, saha içerisinde iyi mücadele verdiler. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Ahmet Duman, "Bize deste veren sporcularımızı, yöneticilerimize tribündeki taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim amacımız her zaman yüksek. Gültepespor camiası olarak her zaman bulunduğumuz ortamda en iyi olmaya, en iyi yerlerde bulunmaya özen gösteriyoruz. Biz çıkıp sahada mücadelemizi veriyoruz. Şartlar, durumlar neyi gerektirirse o şekilde mücadele edeceğiz. Tabi öncelikle hedefimiz şampiyonluk. Ama her şeyin hayırlısı olsun” yorumu yaptı.

KAYSERİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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