(Özel) DEAŞ hükümlüsü Rus çifte ‘resmi belgede sahtecilik’ davası

Kayseri'de DEAŞ terör örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu Abu Jafar kod isimli şahıs ile bağlantısı olduğu belirlenen ve DEAŞ terör örgütü üyesi olma suçundan yargılanıp ceza alan Rus çift, şimdi de ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan hakim karşısına çıktı.

11 Ekim 2018’de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu Abu Jafar kod isimli şahıs ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında Rus uyruklu Rashid Enikeev ile dini nikahlı eşi Rus uyruklu Elena Rakhmanova’nın da olduğu 7 şüpheli yakalandı. 2 Mayıs 2019’da 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Rashid Enikeev ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis, Elena Rakhmanova da aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme ayrıca Rashid ile Elena hakkında savcılığa ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde başka suçtan hükümlü Rashid Enikeev tekerlekli sandalye ile İzmir Menemen R Tipi Kapalı Cezaevi’nden, başka suçtan hükümlü Elena Rakhmanova ise Bünyan Kapalı Kadın Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edildi.

Suriye’den kaçak yollarla ve sahte pasaportlarla Türkiye’ye giriş yapan ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan yargılanan ve tekerlekli sandalye ile savunma yapan Rashid Enikeev, “Suriye’deyken çantam çalındı, içinde bütün belgelerimiz çalındı. Mecbur kaçakçılarla irtibata geçtim, çok pişmanım. Engelli olduğum için cezaevinde kalmak çok zor, ev hapsi istiyorum” dedi.

Rashid’in dini nikahlı eşi Rus uyruklu Elena Rakhmanova ise tercüman eşliğinde verdiği savunmasında “Pasaportumu İstanbul’da unuttum, daha sonra Suriye’ye geçtik. Tekrar Türkiye’ye geçmek için gerçek pasaportu elde edemedik ve daha sonra bu sahte olan pasaportlar geldi, onlarla giriş yaptık” diye konuştu.

Mahkeme hakimi eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Kasım ayına erteledi.

KAYSERİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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