Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisi

Kayseri'de ilkokul öğrencileri, yaptıkları 'Barış Pınarı' koreografisi ve okudukları şiirler ile harekata katılan askerlere destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin Güneyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatına, Özel Tekden İlkokulu öğrencileri destek verdi. Okul bahçelerinde 'Barış Pınarı' koreografisi düzenleyen öğrenciler, ellerindeki Türk bayrakları ile askerlere destek verdi. Asker üniformaları giyen öğrenciler, duygu dolu anlar yaşadı. 4. sınıf öğrencisi Aslı Polatoğlu, "Cephedeki bütün kahraman askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz tüm öğrenciler olarak onları dualarımızla destekliyoruz" dedi.

Ayrıca, Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri de, harekata destek vermek amacıyla saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Yazdıkları mesajları kalemlerine sararak askerlere gönderecek olan öğrenciler, dua ettiklerini söyledi.

KAYSERİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:08

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.