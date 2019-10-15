Sporun Enleri Ödüllendirildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Amatör Spor Haftası kapsamında Talas Belediyesinin sponsorluğunda 2019 yılında Uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular ödüllendirildi.

Talas Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, Antrenörler ve Sporcular katıldı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Protokol Konuşmalarının ardından 2019 Yılında Uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular sahneye davet edilerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı tarafından ödüllendirildi.

Program toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.

KAYSERİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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