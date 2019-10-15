Başkan Akay’dan “15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü” Mesajı

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Gelişmekte olan birçok ülkede tarımsal işgücünün en önemli kaynağını kadınlar oluşturmaktadır” dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Akay, mesajında şunları söyledi:

“Gelişmekte olan birçok ülkede tarımsal iş gücünün en önemli kaynağını kadınlar oluşturmaktadır. Gerek dünyada gerekse Türkiye'de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınlar oynamaktadırlar. Kadınların tarımsal üretimde, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretiminde ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle, 1997 yılından beri ülkemizde Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile fedakar ve cefakar kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutluyor, bereketli ve bol kazançlı nice yıllar diliyorum.”

KAYSERİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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